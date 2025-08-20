F.Galli: "I rossoneri senza le coppe potranno essere una delle possibili contendenti per lo scudetto"
L'ex storico difensore centrale del Milan Filippo Galli è intervenuto così ai microfoni di Radio TV Lega Serie A, e ha parlato del prossimo campionato di Serie A. Un breve estratto delle sue dichiarazioni sul nuovo Milan di mister Allegri:
"Il Napoli parte davanti a tutti, sarà favorito perché si è rinforzato, sa come si vince. Il Presidente De Laurentis è riuscito a riportare la squadra a un livello altissimo in maniera sostenibile. Sono curioso di vederlo alle prese con il doppio impegno. Poi c'è sicuramente l’Inter e anche il Milan: ho fiducia in Tare, Allegri e nel lavoro che stanno iniziando. I rossoneri senza coppe potranno essere una delle possibili contendenti al titolo, anche se a mio avviso manca ancora una punta da doppia cifra. Poi sono curioso di vedere la Juve di Tudor e la Roma di Gasp che potrebbe essere molto interessante, senza dimenticare l’Atalanta di Juric".
