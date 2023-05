Le due versioni del Milan. Possibile svolta sul caso Leao. Break-even ad un passo: che risultato  

MilanNews.it

Le due facce dello stesso Milan. Coraggioso e impetuoso in Champions League, sotto ritmo e qualche volta svogliato in campionato. La qualificazione in semifinale dopo sedici anni è un grandissimo risultato, ma il cammino in serie A non è stato dei migliori in questa stagione. L’obiettivo iniziale era rivincere lo scudetto, per ora invece parliamo di una squadra che rischia la qualificazione alla prossima edizione della Champions. Rossoneri che vivranno sei appassionanti e decisive sfide di campionato per ottenere un obiettivo importantissimo. Ma bisogna cambiare marcia e mentalità. I numeri del 2023 della squadra di Pioli non sono per nulla esaltanti. Solamente 24 punti in 17 partite di campionato, e media di 1,4 punti a partita. La ferocia e l’intensità che il Milan mette in Champions dovrà trasferirla anche sui campi italiani (specialmente in quelli di provincia), altrimenti si rischia grosso.

Dal punto di vista sportivo in due anni i rossoneri hanno vinto uno scudetto e ottenuto l’accesso alla semifinale di Champions. Questo ha portato ad un netto miglioramento dei conti del club che ormai è ad un passo dal pareggio di bilancio. Il Milan spera di arrivare al break-even nel prossimo bilancio e finalmente trasformare il segno negativo in positivo dopo quasi venti anni. L’ultima volta che il Milan ha avuto il bilancio in attivo è stato nel 2006. Il lavoro dal punto di vista finanziario è stato straordinario, aiutato naturalmente dalle vittorie sul campo che hanno accelerato tutto il processo. La società rossonera nel giro di quattro anni è passata dal fatturare quasi 200 milioni di euro l’anno (ai tempi dei cinesi) agli attuali 350 milioni di euro.

Crescete l’ottimismo per il rinnovo di contratto di Rafael Leao con il Milan. Una degli ostacoli maggiori per il prolungamento dell’attaccante con i rossoneri, riguarda il risarcimento economico che Rafa deve allo Sporting Lisbona per aver risolto unilateralmente il contratto nel 2018 prima di accasarsi al Lille. La fiducia crescente delle ultime ore deriva dal fatto che esiste un tentativo di accordo tra Sporting Lisbona e Lille per chiudere definitivamente questo contenzioso. Se i due club riuscissero a trovare un’intesa sulla cifra del risarcimento, allora il grosso sarebbe fatto. Verrebbe risolto il problema più influente di tutta la questione rinnovo. Perché Leao vuole restare al Milan, dove si sente a casa, ma come ha dichiarato proprio lui recentemente, bisogna prima “sistemare delle cose”.

Il Lille, nonostante i ricorsi ai vari tribunali, è stato condannato a pagare il risarcimento insieme al giocatore, ma avendo una percentuale del 15% sulla futura rivendita di Leao, avrebbe interesse al rinnovo con i rossoneri, in modo da evitare una separazione a parametro zero. E se Lille e Sporting dovessero trovare l’accordo nei prossimi giorni, allora il rinnovo di Rafa sarebbe in discesa, perché con il Milan verbalmente ha già un’intesa di massima sulle cifre, che va solamente limato nei dettagli.