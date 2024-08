Meno 6 all'inizio: a che punto è il Milan... Royal nuova mission di Fonseca. Idea intrigante ma non sostenibile. E Abraham...

vedi letture

Sei giorni all'inizio della stagione del Milan. La squadra ci arriva con un ottimo pre-campionato, per certi versi sorprendente, considerato valore degli avversari e la rosa a disposizione di Fonseca, incompleta.

Martedì nel Trofeo Berlusconi contro il Monza ci sarà l'ultimo e vero test in vista dell'esordio contro il Torino: sabato la partita contro i granata darà sicuramente risposte più importanti sullo stato dei lavori in quel di Milanello.

Il terzo acquisto, quello di Emerson Royal, è stato accolto dal popolo rossonero con più scetticismo rispetto a Morata e Pavlovic. Il brasiliano andrà ad agire in una posizione dove sicuramente, rispetto agli ultimi anni, si può migliorare, per alzare anche il livello generale della squadra. In Premier League non ha fatto tanto bene (ma Conte lo stimava), mentre in Liga qualche anno prima sembrava un giocatore in grado di fare anche grandi cose. Fonseca dovrà essere bravo a valorizzarlo, così come sembra stia facendo con Chukwueze: il nigeriano pare un altro rispetto a quello decisamente deludente della scorsa stagione. Prudenza, perchè abbiamo visto soltanto qualche gara amichevole, ma se mostrasse questi miglioramenti anche in gare ufficiali, allora il Milan potrebbe contare su 'un nuovo acquisto'.

L'idea di puntare su Pulisic sulla trequarti è sicuramente tanto ingrigante, ma personalmente sono scettico sulla possibilità di realizzarla senza andare a intaccare il famoso equilibrio (che la squadra, tra l'altro, deve ancora trovare).

Può essere una soluzione a gara in corso o in partite sulla carta più facili, contro squadre che si chiudono: ma non si deve scordare che la principale mission dev'essere abbassare e anche di molto la cifra dei gol subiti, ragionando da squadra compatta.

Per questo, serve come il pane il famoso centrocampista con attitudini difensive, che non vada in imbarazzo con la palla tra i piedi: identikit di Fofana, ultima telenovela estiva di questo calciomercato rossonero. Chiariamo: non basta l'innesto del francese per garantire equilibrio, ma è fondamentale per lavorare in quella direzione.

Le ultime 3 settimane ci diranno anche chi uscirà e come eventualmente verrà sostituito. Ribadisco, la conferma di Bennacer sarebbe utilissima alla causa. Là davanti c'è poi l'obiettivo Abraham: altro giocatore che non fa impazzire il popolo milanista (il che non significa che abbia ragione quest'ultimo), ma che per le criticità dal punto di vista fisico, forse sarebbe meglio ingaggiare in prestito. Toccare con mano e poi decidere se comprare, Roma permettendo.