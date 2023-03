Milan, nessun ribaltone: a fine stagione il bilancio. Di nuovo Kessie. Forte delusione

MilanNews.it

C’è fortissima delusione al Milan per i risultati e le prestazioni dell’ultimo periodo. I numeri sono veramente brutti e molti preoccupanti. L’attacco non segna, la difesa è tornata ad essere perforabile ma soprattutto si vede una squadra logora mentalmente. Non c’è più quell’attenzione nei dettagli e quella voglia di superare i propri limiti che si vedeva nel Milan dell’anno scorso.

Sul banco degli imputati, specialmente da parte di tanti tifosi rossoneri, è finito Stefano Pioli. Responsabile di non aver saputo confermare la stessa qualità di gioco dell’anno scorso, e per sua stessa ammissione di aver sbagliato la preparazione di alcune partite (vedi Udinese di recente). Questo gruppo aveva cominciato la stagione con l’obiettivo di ripetersi, di provare a conquistare la seconda stella (parole di Paolo Maldini in estate), invece si ritrova a marzo con -23 punti rispetto al Napoli capolista e con -9 punti rispetto al Milan della scorsa stagione dopo 27 giornate. E soprattutto l’insicurezza di poter giocare l’anno prossimo per la terza volta di fila in Champions League, che poi sarebbe il danno più grave.

Ma dirigenza e proprietà in questo momento stanno facendo quadrato attorno all’allenatore, che non verrà toccato almeno fino al termine della stagione. Non è previsto nessun ribaltone durante la sosta, nonostante il 2023 sia stato pessimo dal punto di vista dei risultati in campionato (solo 4 vittorie in tre mesi). La dirigenza non sta valutando cambiamenti ma è nell’ordine naturale delle cose che al termine della stagione si faranno bilanci in base al piazzamento della squadra. Entrare in Champions oppure rimanere fuori cambia tutto, sia a livello finanziario che di prospettive. Ecco perché saranno 11 partite di totale sofferenza da qui alla fine, e poi si tirerà una riga per decidere come organizzare la prossima annata.