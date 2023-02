ESCLUSIVA MN - Ian Abrahams (TalkRadio): "Tottenham-Milan? Ecco chi può passare. Romero espulso? Ama i tackle ma non è violento"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Il noto giornalista inglese di TalkRadio Ian Abrahams ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di MilanNews. Ecco le sue dichiarazioni:

Ian, lei segue il Tottenham da vicino. Come vede il ritorno a Londra dopo lo 0-1 a San Siro?

"Penso che il Tottenham abbia le carte in regola per vincere 2-0 al ritorno. I motivi? Hanno Kane che è un goleador magnifico, uno dei più forti attaccanti del panorama mondiale. Poi oltre a lui davanti ci sono Kulusevski, Richarlison, Heung-Min Son... e ciò mi fa pensare che segneranno almeno due gol in casa. Anche perché in generale ogni squadra fa meglio nel proprio stadio che in trasferta."

Cristian Romero è stato solo ammonito dopo il fallaccio su Tonali all'andata mentre per tanti andava espulso. Il campione del mondo in carica è il giocatore più sporco e violento del campionato inglese?

"Cristian magari sarà un duro ma non lo definirei sporco. Gli piace entrare duro in tackling, quello che io considero un'arte perduta ormai. Il difensore argentino ama i tackle e a volte ne paga il prezzo con una espulsione. Però se ci riesce, le sue gesta sono un'arte. E basta dire che sia violento o sporco: ripeto è solo un duro."

Son-Heung Min fa fatica quando gioca dall'inizio ma da subentrato è devastante: anche domenica ha fatto gol entrando dalla panchina. Ormai incide più quando non parte tra i titolari, perché?

"Da subentrato ha segnato una tripletta al Leicester e un gol al West Ham sabato scorso. Però segnò anche una doppietta al Presto North End in Coppa... partendo da titolare. Quindi non credo che debba partire dalla panchina per essere decisivo ma forse sento di meno la pressione. E poi come spesso accade quando vieni lasciato fuori vuoi dimostrare che si sono sbagliati. Ma se nelle prossime partite giocherà come contro il West Ham sono sicuro che contro il Milan parte dal primo minuto."

Tutti conosciamo il gap tra la Premier League e la Serie A: se il Tottenham non dovesse qualificarsi ai quarti sarebbe un fallimento?

"No, non sarebbe un fallimento ma una grossa delusione per la società e Antonio Conte. Gli Spurs hanno comunque sempre l'obiettivo del quarto posto e l'FA Cup da vincere. In coppa affronteranno lo Sheffield, una squadra alla loro portata. La stagione del Tottenham non dipende dalla gara contro il Milan ma conoscendo Antonio Conte lui vuole passare a tutti i costi. E come ho detto per me il Tottenham si qualificherà ai quarti."