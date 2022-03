MN - Kalulu-Milan, prosegue bene il dialogo per il rinnovo

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

E’ uno dei protagonisti del momento Pierre Kalulu. In una intervista a Mediaset ha confermato di voler rimanere in rossonero: “Sono felice a Milano” e infatti la società sta lavorando con il suo entourage per allungargli il contratto con adeguamento economico. Come anticipato qualche settimana fa, il difensore centrale è vicino a rinnovare e il dialogo tra le parti prosegue bene. La società di via Aldo Rossi è soddisfatta della crescita del francese e vorrebbe premiarlo con un adeguamento del contratto.

di Antonio Vitiello