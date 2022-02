MN - Milan, sono a buon punto le trattative per il rinnovo di Kalulu

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, sono a buon punto le trattative per il rinnovo di Pierre Kalulu. Il difensore francese, arrivato nell'estate 2020 dal Lione per soli 300mila euro, è cresciuto tantissimo negli ultimi mesi e per lui si potrebbe presto giungere ad un nuovo accordo, che comprenda adeguamento salariale e prolungamento oltre l'attuale scadenza nel 2025.

di Antonio Vitiello