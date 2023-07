MN - Milan, nei giorni scorsi il Lille si è informato su Adli. Il francese resta in uscita

Tra i giocatori che potrebbe lasciare il Milan nelle prossime settimane c'è anche Yacine Adli. Secondo quanto appreso da Milannews.it, nei giorni scorsi il Lille ha chiesto informazioni sul centrocampista francese che ha trovato poco spazio in rossonero nella stagione 2022-2023. Sull'ex Bordeaux, sbarcato l'estate scorsa a Milanello, ci sono interessamente anche di alcuni club italiani. Il giocatore è in uscita dalla società di via Aldo Rossi, anche perchè nella scorsa stagione, la prima in rossonero, Adli ha trovato pochissimo spazio: solo sei presenze in tutte le competizioni e appena 140' in campo.

di Antonio Vitiello