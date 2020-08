MN - Milan-Reggina, fumata bianca per Plizzari: i dettagli

Secondo quanto appreso da MilanNews.it, Alessandro Plizzari, portiere del Milan in prestito al Livorno in questa stagione, si trasferirà a titolo temporaneo alla Reggina.

L'incontro tra il ds Taibi e l'agente del giocatore (clicca QUI per leggere la nostra anticipazione) ha portato alla fumata bianca sperata da tutte le parti in gioco.

I TERMINI DELL'OPERAZIONE - È stato trovato l'accordo tra il Milan, la Reggina e l'estremo difensore, il cui contratto con il Milan scadrà a giugno del 2023. Plizzari passerà al club amaranto con la formula del prestito secco. Mancano solo le firme sui contratti, poi potrà cominciare l'avventura del classe 2000 a Reggio Calabria.