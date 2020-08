MN - La Reggina avanza su Plizzari, trattativa nel vivo: il punto

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, proseguono sempre più serrati i contatti tra Milan, Reggina e il rappresentante di Alessandro Plizzari, Tullio Tinti. Il portiere, sotto contratto con il Milan fino al 2023 ed in prestito in Serie B al Livorno in quest'annata, è finito già da diverse settimane nel mirino del direttore sportivo Massimo Taibi. Con il rinnovo di Gigio Donnarumma sempre più probabile e, di conseguenza, anche del fratello Antonio, gli spazi per Plizzari sarebbero inevitabilmente chiusi anche questa stagione.

E' interesse, perciò, tanto del Milan quanto dello stesso classe 2000, cercare una sistemazione per far giocare e far crescere quest'ultimo. La soluzione amaranto potrebbe fare al caso di Plizzari, visto il progetto ambizioso che sta portando avanti il presidente Luca Gallo, che in 18 mesi ha portato il club dal concreto rischio di fallimento alla promozione in Serie B. Gli incontri tra le parti si sono susseguiti anche nei giorni scorsi ed è stato già fissato per questa settimana un nuovo appuntamento tra le parti interessate per approfondire il discorso. La trattativa entra nel vivo, la Reggina avanza su Plizzari.