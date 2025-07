Secondo MARCA, il Wolverhampton insidia il Milan per Marc Pubill

I prossimi giorni potrebbero rivelarsi decisivi per il futuro di Marc Pubill. Il terzino destro dell’Almería, titolare della nazionale spagnola Under 21, è finito nel mirino di due club: il Wolverhampton in Premier League e il Milan in Serie A. Entrambe le società sarebbero già in contatto con l’entourage del calciatore e sono considerate al momento le più avanti nella corsa al suo cartellino.

Secondo quanto riportato da MARCA, l’entourage di Pubill ha confermato l’esistenza di colloqui concreti con i due club. L’interesse del Milan era noto da tempo, mentre quello del Wolverhampton è emerso più recentemente.

La decisione finale dipenderà anche dalle condizioni economiche offerte dai club e dalla valutazione dell’Almería, che ha fissato il prezzo del cartellino intorno ai 15 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Va ricordato che la scorsa estate il club spagnolo aveva accettato un’offerta dell’Atalanta pari a 16 milioni più altri 4 di bonus, ma il trasferimento fu poi annullato.

Ora, tramite la sua agenzia di rappresentanza, Pubill dovrà valutare attentamente le proposte, tenendo conto sia del progetto sportivo che della posizione dell’Almería nella trattativa.