Letizia: "Ecco perché il Milan aspetta Vlahovic e lascia il problema tutto alla Juve"

vedi letture

Francesco Letizia, giornalista di Sportitalia, si è così espresso sul suo canale Youtube sulla ricerca dell'attaccante da parte del Milan: “Nonostante dal Milan facciano filtrare in tutti i modi che Vlahovic non sia un obiettivo, il serbo resta il miglior rapporto qualità del giocatore/spesa. La Juve pensa di proporre la risoluzione contrattuale, ma non basta: Dusan vuole una buona uscita, perché sa benissimo che i 12 milioni che deve percepire non glieli darà nessuno. Il Milan può inventarsi qualcosa intorno alla metà, magari con dei bonus: nel caso arrivasse da parametro zero, si potrebbe aggiungere anche una commissione di qualche milione, visto il risparmio del cartellino, ma mai su livelli sufficienti per coprire i famosi 12 milioni. Ecco perché il Milan aspetta e lascia il problema tutto alla Juve: interverrà magari ad agosto oppure solo quando i bianconeri chiederanno aiuto… e in quel caso, il Milan probabilmente accetterà l’idea, ma nei modi e nella misura che potrà”.

RISOLUZIONE?

La Juventus, pur di liberarsi del pesantissimo ingaggio e dell'enorme costo annuale a bilancio, proporrà agli agenti di Vlahovic la risoluzione del contratto, riporta Gianluca Di Marzio a "Calciomercato - L'Originale" su Sky Sport. Da capire la volontà del serbo: se accetterà, se chiederà una buonuscita oppure sceglierà di rimanere per percepire anche l'ultimo anno di stipendio, con il contratto che scadrà al 30 giugno 2026.