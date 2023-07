MN - Pulisic, legali Milan al lavoro per la documentazione. In definizione anche il programma di arrivo in Italia

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Christian Pulisic sarà un giocatore del Milan: come riportato ieri da MilanNews.it (QUI) è fatta per il trasferimento dell'americano in rossonero. I legali del Milan sono attualmente al lavoro con il Chelsea per lo scambio di bozze dei contratti e di tutta la documentazione necessaria per concludere formalmente l'operazione. In queste ore si definirà pure il programma di arrivo in Italia del giocatore che stava concludendo le vacanze in America.

di Antonio Vitiello