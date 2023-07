MN - Milan, è fatta per Pulisic: accordo trovato, al Chelsea 20 milioni più bonus

MilanNews.it

E' tutto fatto per l'arrivo al Milan di Christian Pulisic: il club rossonero ha infatti trovato l'accordo finale con il Chelsea per lo sbarco a Milanello a titolo definitivo dell'attaccante americano che ha anche il passaporto croato e quindi potrà essere tesserato come comunitario. Ai Blues andranno 20 milioni di euro più bonus. Le due società stanno sistemando gli ultimissimi dettagli, per questo non si sa ancora se il giocatore potrà esserci al raduno di lunedì.

di Antonio Vitiello e Pietro Mazzara