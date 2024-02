13 anni fa il primo gol in rossonero di Antonio Cassano

vedi letture

Gli ex

Oggi alle 21:20 Gli ex

12 febbraio 2011. In occasione di un freddo Milan-Parma valido per la 25esima giornata di Serie A della stagione 2010/2011 Antonio Cassano segnò il suo primo gol in maglia rossonera.

Il fantasista italiano, arrivato nel corso di quella sessione invernale trasferimenti dalla Sampdoria, con la sua iconica '99' venne schierato da Massimiliano Allegri subito titolare in un attacco a due al fianco di Zlatan Ibrahimovic. Quel pomeriggio la formazione rossonera passeggiò sul Parma di Pasquale Marino, che venne annichilito con un netto 4 a 0 grazie alle reti di Seedorf (8'), Cassano per l'appunto (17') ed alla doppieta di Robinho (61'-66').