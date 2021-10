15 ottobre 2011: Nocerino segna il suo primo gol con la maglia del Milan

Il 15 ottobre 2011, in occasione di un Milan-Palermo di Serie A, Antonio Nocerino ha segnato la sua prima rete in rossonero: l'ex centrocampista milanista siglò il gol del momentaneo 1-0 (3-0 per il Diavolo il risultato finale). Nocerino chiuse poi quella stagione con ben 11 reti segnate (10 in campionato e una in Champions League).