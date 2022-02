17 febbraio 2007: Ronaldo segna a Siena le sue prime due reti in rossonero

Il 17 febbraio 2007, in occasione di un Siena-Milan valida per la 24^ giornata di Serie A, Ronaldo, il Fenomeno, ha segnato al 16' del primo tempo la sua prima rete in maglia rossonera (colpo di testa su assist di Pirlo). All'81' il brasiliano ha segnato poi la sua personale doppietta, questa volta con un piatto destro a porta vuota su assist di Kakà (4-3 per il Diavolo il risultato finale).