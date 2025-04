Abbiati ricorda Mihajlovic: "Al Milan fece una grande stagione, peccato che il finale sia andato in malomodo"

Christian Abbiati, ex storico portiere del Milan con cui ha vinto tutto, è stato protagonista del nuovo episodio di “Storie di Serie A”, rubrica di Radio Serie A. L’ex portiere rossonero ha parlato della sua passione per il Milan da vero tifoso e non solo. Un estratto delle sue dichiarazioni:

Su Mihajlovic

“Sinisa aveva una grande personalità, un grande uomo di cuore. Peccato che il finale sia andato in malomodo, secondo me ha fatto una grande stagione. E poi ha avuto il coraggio di lanciare Gigi che non è da tutti, però me lo ricordo come un anno positivo per me anche se è stato l’ultimo. Penso di aver giocato 1-2 partite, ma ero pronto ad aiutare tutti quanti“.

Abbiati prosegue

“Ero molto introverso al campo, perché per me Milanello era sacro. Preparatore dei portieri con cui ho legato di più? Faccio un nome su tutti che è Villiam Vecchi che purtroppo non c’è più, ma nelle fasi ho sempre avuto persone che mi hanno aiutato tanto“.

Sull’esperienza da Club Manager dal giugno 2017 al luglio 2018

“Sì, per me è stata un’esperienza complicata perché hai un ruolo che sei in mezzo tra l’allenatore e il direttore sportivo. Non sai bene come muoverti e se sbagli a muoverti, un giocatore magari pensa che tu faccia la spia. È difficile. Poi ero con la proprietà cinese e non mi sono trovato, ho preferito di fare altro. Dovessero chiedermi di rifarlo? Io ascolto, come ho sempre detto, ma al 90% continuerei sulle mie moto. Mi hanno insegnato ad ascoltare sempre tutto“.