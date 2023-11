Accadde oggi: due anni fa Atletico-Milan, il primo gol di Messias nella notte di Madrid

Esattamente due anni fa il Milan affrontava l'Atletico Madrid in Champions League, in quella che era una partita fondamentale per le speranze di passaggio del turno, dopo alcune partite ben giocate nel girone in cui un buon Milan non era però riuscito a concretizzare, spesso anche a causa di qualche decisione arbitrale controversa: eclatante la partita di andata proprio con l'Atletico, a San Siro, quando i rossoneri rimasero in dieci e subirono un rigore.

Tornando al 24 novembre 2021, la partita è decisiva e il Milan la gioca bene, faticando però a concretizzare le occasioni trovando la porta. Al minuto 65 entra in campo l'insospettabile Junior Messias, umile esterno d'attacco acquistato dal Crotone solo qualche mese prima, e pochi minuti dopo, al 87', la sua carriera cambia per sempre: è infatti proprio Messias a mettere in porta il gol del decisivo 1-0 che permette al Milan di tornare a Milano con i 3 punti.