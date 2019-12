acmilan - L'ultimo trofeo otto anni fa in rossonero, El Shaarawy trionfa ancora in CIna

Stephan El Shaarawy non vinceva un trofeo da più di 8 anni. L'ultimo era stato con il Milan e proprio in Cina, dove con la maglia dello Shanghai Shenhua è riuscito a rivincere 8 anni dopo. Nell'agosto del 2011, il giovane Faraone rossonero, appena approdato a Milanello, aveva fatto parte della vittoriosa spedizione cinese con il successo 2-1 sull'Inter in finale di Supercoppa di Lega.



Fino a quel momento, sul campo, al netto di riconoscimenti e premiazioni come singolo, Stephan aveva conquistato trofei solo con il Genoa a livello Primavera. Da quell'agosto 2011 non aveva più vinto, non aveva più festeggiato vittorie di squadra, anche se alcune qualificazioni Champions con le maglie di Milan e Roma erano stati importanti traguardi centrati.



Nel dicembre del 2019, El Shaarawy è tornato a vincere. Ancora in Cina, come con il Milan 8 anni addietro. Per l'attaccante azzurro è stato un bel confronto quello del derby tutto italiano, in gare di andata e ritorno nella doppia finale di FA Chinese Cup. All'andata si era imposto lo Shandong Luneng di Graziano Pellè: 1-0 e ritorno delicato per la squadra di Shanghai.



Ma, anche con il contributo importante di El Sha che ha segnato il secondo gol, nella seconda sfida c'è stata la rimonta di Shanghai: 3-0 e coppa a Stephan e compagni. L'attaccante azzurro ha giocato nel Milan dal 2011 al 2015 ed è tutt'ora molto amato dai tifosi milanisti. Sincere e sentite le congratulazioni di tutti i tifosi rossoneri.