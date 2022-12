Albertini: "Debuttare a 17 anni con il Milan è stato un premio"

MilanNews.it

Demetrio Albertini, ex calciatore del Milan, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club nel corso della trasmissione "On The Pitch" soffermandosi anche sul proprio debutto in prima squadra: “Debuttare a 17 anni in quel Milan l’ho sempre visto come un premio, non perché eri pronto per poter giocare in quella squadra perché devi essere maturo per capire che non lo sei. C’era molto meno turn over, giocavano sempre gli stessi e c’erano grandi campioni. Ho fatto otto mesi di prestito e quando sono rientrato ho cominciato a fare il titolare anche perché c’era un passaggio generazionale con Ancelotti, che prima mi ha insegnato da ragazzino e poi mi ha aiutato a gestire i momenti di un titolare”.