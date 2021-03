Albertini: "Il Milan merita di essere primo in classifica, ora non deve fermarsi"

Demetrio Albertini, ex giocatore rossonero, ha commentato così alla Gazzetta dello Sport il momento del Milan: "La classifica è veritiera, il Milan è davanti perché lo merita. Ma c’è una incertezza che durerà a lungo e che rimetterà in gioco anche chi ora è più indietro. Se il Milan è stanco? No, è nel mezzo di un percorso importante e non deve fermarsi. I momenti di sofferenza arrivano per tutti, ma il Milan ha il dovere di pensare allo scudetto, lo dicono i risultati. Le valutazioni si faranno alla fine".