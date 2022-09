Albertini: "In Europa il gioco è più veloce che in Italia"

MilanNews.it

In merito al percorso europeo del Milan, l'ex rossonero Demetrio Albertini ha spiegato a Tuttosport: "L’esordio in Champions League del Milan è stato positivo. L’esperienza dell’anno scorso è servita. Ma in Europa rispetto all’Italia cambia l’esperienza internazionale. E l’esperienza internazionale è la velocità di reazione contro giocatori che non conosci, contro un gioco più veloce che in Italia non sei abituato a fare".