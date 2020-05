Albertini: "Per un anno ho dato del Lei a Baresi. Era molto taciturno, lui parlava con gli sguardi"

Intervenuto a "Tutti convocati" su Raio 24, Demetrio Albertini, ex centrocampista rossonero, ha parlato così di Franco Baresi: "Ricordo quando ho dovuto dare del Lei a Baresi per il timore reverenziale che avevo per lui. L'ho fatto per un anno a 17 anni, poi ho preso coraggio io. Franco era molto taciturno, lui parlava con gli sguardi, per un giovane non era semplice interpretarli".