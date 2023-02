Albertini sul Milan: "In campo è tornato il sentimento, ho fiducia per la Champions"

MilanNews.it

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Demetrio Albertini ha parlato così del Milan in vista del ritorno degli ottavi di Champions League contro il Tottenham (8 marzo): "Io penso che, per quanto duro, il momento nero di gennaio abbia messo il Milan di fronte ai propri limiti. Questa consapevolezza è stata un fattore nella scalata che ha portato allo scudetto e può funzionare allo stesso modo in Champions, spingendo di nuovo i rossoneri oltre certi ostacoli oggettivamente difficili da superare. Dall’eventuale passaggio ai quarti passerà la valutazione della stagione.