Albertini: "Tonali è la dimostrazione che i nostri giovani talenti possono giocare in grandi squadre"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Demetrio Albertini, ex centrocampista rossonero, intervistato da Tuttosport, ha dichiarato su Sandro Tonali: "Mi dà fastidio che spesso giudichiamo un ragazzo giovane, che arriva dal Brescia che lottava per non retrocedere, e non gli venga dato il tempo per dimostrare anche con qualche errore le sue qualità. Io credo che Sandro sia la dimostrazione che i nostri giovani talenti ci sono e che possono giocare in grandi squadre. Se mi assomiglia? Io l’ho detto qualche volta per tirarlo fuori da quel scomodo paragone con Pirlo che secondo me è un giocatore inarrivabile".