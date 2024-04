Altafini sul mercato del Milan: "Servono almeno quattro titolari. Panchina? Vedrei bene De Zerbi"

In merito al mercato e al futuro della panchina del Milan, l'ex rossonero José Altafini ha dichiarato a Tuttosport: "Cosa deve fare il Milan per tornare al top? Al Milan non hanno capito che servono rinforzi di livello per arrivare al primo posto. Lo dico dall’anno scorso… Servono almeno quattro titolari: un terzino destro, due difensori centrali e un centravanti per fare il salto di qualità per vincere lo scudetto.

Chi al posto di Pioli? Gli allenatori stranieri non servono a niente. Ci sono tanti tecnici italiani bravi: c’è bisogno di chi conosce bene il nostro calcio. È davvero un peccato che uno come De Zerbi sia all’estero, lo vedrei molto bene in rossonero".