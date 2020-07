Altafini sul Milan: "Il problema non è l’allenatore, ma i giocatori"

José Altafini, ex attaccante rossonero, ha rilascato queste parole su Stefano Pioli e su ralf Rangnick ai microfoni del Quotidiano Sportivo: "Pioli ha svolto un bel lavoro, se gli avessero dato dei giocatori di spessore, forse avrebbe potuto fare qualcosa in più. Rangnick? Non conosco e quindi non mi permetto di giudicarlo. Però posso dire una cosa: il problema non è l’allenatore, ma i giocatori. Se non hai atleti che ti cambiano il volto della squadra è difficile pensare in grande".