Ambrosini: "Oggi c'è Milan-United, 14 anni fa una delle partite per me più emozionanti mai giocate"

Sul proprio profilo Instagram, Massimo Ambrosini, ex centrocampista e capitano rossonero, ha pubblicato questo post in vista di Milan-Manchester United di questa sera: "Oggi c’è MILAN - MANCHESTER UTD. 14 anni fa SAN SIRO, sotto il diluvio, era una bolgia assurda che ci ha letteralmente spinto dall’inizio alla fine in una delle partite, per me, più emozionanti mai giocate. Stasera ragazzi purtroppo non avrete quel sostegno, ma sicuramente la nostra stessa voglia di andare avanti! Un grande in bocca al lupo Milan".