Amelia su Ibra: "Sono convinto che andrà avanti a giocare. I giovani hanno bisogno di esempi come lui"

MilanNews.it

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Intervenuto a SkySport, Marco Amelia, ex portiere rossonero, ha parlato così del futuro di Zlatan Ibrahimovic: "Deve decidere lui cosa fare. Mentalmente lui giocherebbe fino a 50 anni o anche di più. Però se fisicamente non riesci ad essere al top è normale pensare di dire basta. Io vorrei rivederlo ancora in campo con la maglia del Milan e vederlo protagonista anche in Champions League. Sono convinto che alla fine continuerà a giocare. Lui, anche se gioca poca, è importante per il Milan, anche fuori dal campo. Io ho giocato con lui, da fuori lo vedono come una persona particolare, invece all'interno dello spogliatoio è un valore aggiunto. Ha una parola per tutti, soprattutto per i più giovani che hanno bisogno di esempi come Ibrahimovic, Giroud o Kjaer".