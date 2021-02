Ancelotti: "Spero di restare all'Everton anche oltre il 2024 per allenare nel nuovo stadio"

Carlo Ancelotti spera in una lunga permanenza all'Everton. Il tecnico è in scadenza di contratto nel 2024 ma vorrebbe godersi l'esperienza con i Toffees nel nuovo stadio. Il progetto del nuovo impianto ha avuto il via libera dal Consiglio Comunale di Liverpool e ora serve il nullaosta dal Governo e se tutto dovesse procedere al meglio potrebbe vedere la luce per la stagione 2024/25: "Mi piacerebbe essere qui quando il nuovo stadio sarà inaugurato" ha dichiarato Ancelotti, aggiungendo: "Significherebbe che ho fatto un buon lavoro, che il contratto non è stato interrotto e che continuerà. Sto bene qui e vorrei restare il più a lungo possibile".