Antonio Donnarumma, fratello di Gigio ed ex Milan, lascia il Padova

Antonio Donnarumma lascia il Padova. Con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, l'estremo difensore ha annunciato di dover lasciare il club biancoscudato: "

"Cari Biancoscudati,

Ci tenevo a ringraziarvi personalmente per questi anni fantastici.

Dal mio arrivo a Padova nel 2021, ho dato a questa città, a questa società e soprattutto a voi tifosi, tutto quello che avevo in me. In cambio, siete stati per me una famiglia che mi ha dato tutto l’amore e il supporto che potessi desiderare.

Purtroppo, non per mia volontà, oggi mi trovo ad annunciare che il mio percorso a Padova è giunto al termine. Aver indossato questi colori per più di 100 presenze, molte delle quali da vostro capitano, è stato sicuramente uno dei momenti più orgogliosi della mia carriera.

Vi ringrazio con tutto il cuore. Sarò per sempre vostro sostenitore - grazie per avermi accolto e trattato come uno di voi. ❤️

Un ringraziamento speciale va anche ai miei compagni di squadra, agli allenatori e a tutto lo staff per il loro sostegno, la loro dedizione e il loro impegno. Senza di voi, questo fantastico percorso non sarebbe stato possibile.

Un abbraccio,

Antonio Donnarumma".