Apolloni: "Parma, bel colpo Darmian. Può fare anche il centrale"

Matteo Darmian è atteso domani a Parma per le visite mediche. L'ex Torino sarà un rinforzo degli emiliani dopo che ha rescisso col Manchester United. "E' un gran colpo per la squadra di D'Aversa, arriva un terzino che ha mostrato il suo valore anche in Nazionale, dice a TMW Luigi Apolloni, grande ex dei gialloblù. "Credo che possa inserirsi subito rispondendo alle richieste del tecnico. Il Parma fa certamente un salto di qualità. Cercavano un difensore e Darmian oltre che il ruolo di terzino può svolgere anche quello del centrale in una difesa a tre. Può insomma tornare molto utile nella trasformazione tattica della squadra"