Bakayoko: "Conte il miglior allenatore mai avuto. Idoli di infanzia? Ronaldinho"

di Federico Calabrese

Tiemoue Bakayoko, centrocampista con un passato al Milan ha parlato al Mundo Deportivo con alcuni riferimenti anche al passato italiano: "I 40 milioni pagati dal Chelsea nel 2017? Non ho mai capito perché non mi hanno dato la possibilità. Nella prima stagione ci sono stati momenti buoni e meno buoni. Poi Antonio Conte, che mi aveva portato al Chelsea, se n'è andato e tutto è cambiato con Sarri. 

Conte è il tecnico che mi ha segnato di più, è il miglior allenatore che ho avuto in carriera. Il suo gioco magari non è il migliore da vedere o da interpretare, ma è quello che ha più effetto. Idoli di infanzia? Ronaldinho, poi Vieira e Yaya Toure".