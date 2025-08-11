Bakayoko: "Conte il miglior allenatore mai avuto. Idoli di infanzia? Ronaldinho"

Tiemoue Bakayoko, centrocampista con un passato al Milan ha parlato al Mundo Deportivo con alcuni riferimenti anche al passato italiano: "I 40 milioni pagati dal Chelsea nel 2017? Non ho mai capito perché non mi hanno dato la possibilità. Nella prima stagione ci sono stati momenti buoni e meno buoni. Poi Antonio Conte, che mi aveva portato al Chelsea, se n'è andato e tutto è cambiato con Sarri.

Conte è il tecnico che mi ha segnato di più, è il miglior allenatore che ho avuto in carriera. Il suo gioco magari non è il migliore da vedere o da interpretare, ma è quello che ha più effetto. Idoli di infanzia? Ronaldinho, poi Vieira e Yaya Toure".