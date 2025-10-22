Pisa, venerdì sera il ritorno di Gilardino a San Siro contro il Milan
Dopo la convincente vittoria in casa contro la Fiorentina, il Milan di mister Massimiliano Allegri si prepara all'ennesimo ostacolo in questo campionato di Serie A. Venerdì sera infatti, a San Siro arriverà il Pisa dell'ex Alberto Gilardino, in disperato bisogno di punti salvezza. Nonostante le solite assenze, i rossoneri dovranno ottenere nuovamente punti (e morale) preziosi per il proprio percorso in campionato.
Gilardino torna da avversario
Per il Diavolo sarà la gara numero 3.100 nella Serie A con la formula del girone unico (adesso si trova, infatti, a 3.099). Per il livornese Massimiliano Allegri quella contro il Pisa saprà un po' di derby. Infine, non scordiamo l'ex Alberto Gilardino con le sue 94 caps e 36 reti nel massimo torneo da milanista. Il tecnico del Pisa era già stato al Meazza da allenatore avversario contro il Milan, nella stagione 2023/24 in occasione di Milan-Genoa 3-3.
LA SQUADRA ARBITRALE
MILAN – PISA Venerdì 24/10 h. 20.45
ZUFFERLI
ROSSI L. – MASTRODONATO
IV: COLLU
VAR: GARIGLIO
AVAR: DOVERI
