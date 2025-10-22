Cremonese, Terracciano: "La vittoria in casa del Milan è stato un miracolo sportivo"

Il sito ufficiale della Cremonese riporta le parole di Filippo Terracciano al termine del match pareggiato 1-1 dai grigiorossi contro l'Udinese: “Con il lavoro quotidiano possiamo arrivare al livello prefissato e toglierci delle soddisfazioni”.

Che clima si respira dopo il pareggio di stasera?

“C’è un po’ di rammarico, personalmente avrei voluto portare a casa la vittoria per dare una gioia ai nostri tifosi che sono stati strepitosi e ci hanno spinto fino all’ultimo secondo. Sono orgoglioso della prestazione dei miei compagni, prendiamo quello che di buono abbiamo portato in campo e andiamo avanti”.

Hai esultato alzando le mani al cielo. A chi dedichi il gol di oggi?

“Prima di venire allo stadio ho scritto a mio papà dicendogli che se avessi segnato avrei dedicato la rete a mio nonno Giorgio che mi protegge sempre lassù in cielo. Il gol va a lui”.

La Cremo è brava a segnare su calcio piazzato…

“Con il mister lavoriamo parecchio su questo fondamentalmente e ne conosciamo l’importanza nell’equilibrio della partita, ma oggi abbiamo fatto anche passi avanti nella costruzione e nello sviluppo del gioco. Sappiamo che è un processo che richiede tempo, più andremo avanti e più potremo essere abili”.

Credi che la Cremo stia imparando ad essere più pericolosa?

“Sapevamo che si tratta di un aspetto da migliorare con il tempo e l’impegno di tutti. Con il lavoro quotidiano possiamo arrivare al livello prefissato e toglierci delle soddisfazioni”.

Durante la sosta avete lavorato in vista dei prossimi impegni ravvicinati?

“Sicuramente ne abbiamo approfittato per migliorare la condizione fisica, io personalmente ho recuperato dall’infortunio che ho avuto. Non manca molto ad avere tutto il gruppo alla stessa condizione fisica, e in più ci è servito questo tempo per integrare i nuovi e migliorare lo sviluppo del gioco sia in fase di costruzione che di finalizzazione”.

Credi sia la miglior partita stagionale della Cremo?

“Non dimentichiamoci di quanto siamo riusciti a fare a San Siro, è vero che le prime di campionato sono un’incognita ma è stato un miracolo sportivo. Diciamo che la partita di oggi ci si avvicina”.

