Balotelli chiama Mancini: "Se sto bene, perché non dovrebbe convocarmi?"

Mario Balotelli chiama Roberto Mancini. Chiamato a commentare le prestazioni della Nazionale Italiana ai microfoni del canale twitch OcwSport, l’attaccante ha parlato del suo desiderio di tornare ad essere utile per la maglia azzurra: “Sarebbe un sogno essere convocato a marzo, andrei a piedi dalla Turchia. Con Mancini ho un ottimo rapporto. Lui mi ha detto con chiarezza quello che vuole da me per tornare in azzurro. Se io sto bene perché non dovrebbe convocarmi?”.