Balotelli: "Ho ricevuto diverse proposte, sto cercando il progetto migliore per me "

Mario Balotelli si allena in attesa di capire quale sarà il suo futuro. L'attaccante ex Milan e Inter oggi ha pubblicato un messaggio social per i fan in attesa di risposte sul suo futuro: "Ciao ragazzi, con queste poche righe voglio rispondere a tanti di voi che mi chiedono quale sarà la mia prossima squadra. Ho ricevuto diverse proposte e sto cercando il progetto migliore per me. Vi voglio bene", ha concluso nella story pubblicata su Instagram oggi, che non dà indizi su quando comincerà questa nuova avventura.

Trentaquattro anni compiuti lo scorso agosto, Balotelli è senza squadra da luglio, dalla scadenza del suo contratto con l'Adana Demirspor. L'ultima stagione in Turchia con sedici presenze e sette gol s'è conclusa con una espulsione che l'ha costretto a saltare le ultime due giornate di campionato. Ma ora, dopo un lungo girovagare per l'Europa, l'attaccante classe 1990 spera di restare in Italia. "Mi piacerebbe davvero tanto restare in Italia questa volta".

Più di 200 gol in carriera, Balotelli ha all'attivo anche quattordici reti con la maglia della Nazionale e il suo nome ciclicamente ritorna in auge quando l'attacco dell'Italia è in difficoltà: "Quello che importa per me è tornare a giocare, alla Nazionale non ci penso".