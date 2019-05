Barcellona, il triste addio di Boateng: out per la Copa del Rey, tornerà al Sassuolo

"Il triste addio di Kevin-Prince Boateng al Barcellona". Diario As ricorda che il calciatore ghanese è indisponibile per la finale di Copa del Rey di sabato a causa di un problema al ginocchio sinistro, salutando così i catalani senza poter rendersi utile per la gara contro il Valencia. Il giornale spagnolo sottolinea come l'ex Milan e Schalke 04 sia stato marginale, in questi mesi, per la squadra catalana. Arrivato a gennaio, il classe '87 ha collezionato appena tre presenze nella Liga: 240' in campo senza trovare la via del gol, come in Copa del Rey nei 63' disputati contro il Siviglia. Probabile, dunque, che Boateng torni al Sassuolo dopo aver vissuto la parentesi al Camp Nou.