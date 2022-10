Barcellona, niente Inter per l'ex Milan Kessie: out una decina di giorni

Xavi non potrà contare su Jules Koundé per la partita di mercoledì contro l'Inter. Nonostante l'ottimismo degli scorsi giorni, è impossibile che il difensore francese riesca a essere tra i protagonisti della sfida del Camp Nou; come riporta AS, è forte dubbio anche la sua presenza nel Clasico di domenica contro il Real Madrid. Anche Franck Kessié alza bandiera bianca: l'ex Milan starà fuori ancora per una decina di giorni.