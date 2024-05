Belgio, sia De Ketelaere che Vranckx convocati per Euro 2024

Il dado è tratto. Il Ct del Belgio Domenico Tedesco ha annunciato 25 nomi per il turno finale del Campionato Europeo in Germania. Axel Witsel e Maxim De Cuyper sono le grandi sorprese della lista. I nomi sono stati introdotti in un video di annuncio speciale con stencil dei giocatori in tutto il paese. Le opere possono essere trovate anche nelle città natali dei Diavoli selezionati verso l'inizio di EURO 2024, tutto alimentato dal nostro partner principale Lotto.

Questa è la selezione di Tedesco:

Johan Bakayoko

Wout Faes

Arthur Theate

Yannick Carrasco

Thomas Kaminski

Youri Tielemans

Timothy Castagne

Romelu Lukaku

Leandro Trossard

Koen Casteels

Dodi Lukebakio

Arthur Vermeeren

Kevin De Bruyne

Orel Mangala

Jan Vertonghen

Maxim De Cuyper

Thomas Meunier

Aster Vranckx

Charles De Ketelaere

Amadou Onana

Axel Witsel

Zeno Debast

Loïs Openda

Jeremy Doku

Matz Sels

I giocatori sono attesi al Proximus Basecamp di Tubize il prossimo venerdì. Lì inizieranno la loro preparazione, che includerà due amichevoli internazionali al King Baudouin Stadium contro Montenegro e Lussemburgo. Potete salutare i Diavoli durante una di queste partite in casa. Potete ancora ottenere i biglietti cliccando il pulsante qui sotto.

I nostri Diavoli Rossi prenderanno l'aereo per Stoccarda il 12 giugno. Il loro campo base si trova nel sud della Germania. Nella prima partita viaggeranno a Francoforte per una sfida con la Slovacchia il 17 giugno. Cinque giorni dopo affronteranno la Romania a Colonia, non lontano dal confine belga. L'Ucraina è l'avversario nell'ultima partita del girone il 26 giugno, che si svolgerà a Stoccarda.

Belgio-Slovacchia: 17 giugno 2024 - 18:00

Belgio-Romania: 22 giugno 2024 - 21:00

Ucraina-Belgio: 26 giugno 2024 - 18:00