Benevento, F. Inzaghi: "Il Milan non mi sorprende, Pioli ha fatto un grande lavoro"

Il tecnico del Benevento, Filippo Inzaghi, ha parlato a Radio Rai all'interno della trasmissione "Radio Anch'io Sport". Ecco il suo pensiero sul Milan: "Se il Milan può lottare per lo scudetto? Adesso sta dimostrando di esserci, sta dando continuità e ha azzeccato anche tutti gli acquisti dei giovani. Non mi sorprende, Pioli ha fatto un grande lavoro e sono contento per il mio grande amico Bonera" riporta tuttomercatoweb.com.