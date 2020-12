Benevento, Inzaghi: "Milan da Scudetto, tifosi rossoneri nel mio cuore"

Il 2021 del Milan partirà da Benevento. I rossoneri ritroveranno l’ex Filippo Inzaghi, oggi tecnico dei giallorossi. Per super Pippo non può essere una partita qualunque: "Non lo sarà mai - ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport - anche se sfidare mio fratello è stato più difficile. Sono contento per il Milan, credo possa lottare per lo scudetto fino alla fine. E sono felice per i suoi tifosi che resteranno per sempre nel mio cuore e che ogni giornata, ne sono sicuro, si informano del risultato del Benevento".