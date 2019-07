Berlusconi sul Milan: "Mi auguro che la nuova proprietà faccia meglio di quella cinese"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta alcune parole di Silvio Berlusconi, ex presidente rossonero, che ha parlato così del momento del Milan: "Mi auguro che la nuova proprietà faccia meglio di quella cinese. Spero che possa trovare dirigenti capaci di riportare il Milan a livelli mondiali. Oggi dispiace non vederlo in Europa: è la squadra con più simpatizzanti al mondo, oltre 300 milioni, e la migliore mai esistita per il gioco come ha stabilito l’Uefa e non solo".