Bertoni: "Higuain grande goleador ma lo vedo appesantito"

Daniel Bertoni, intervistato da Tuttomercatoweb.com, ha parlato dell'ex attaccante rossonero, Gonzalo Higuain: "Higuain è un grande goleador, ha segnato in tutti i posti in cui è stato. Gli anni però passano per tutti, lo vedo un po' pesante ultimamente e per questo il ritiro estivo sarà molto importante. Occhio però, perché Higuain può essere importante comunque anche a gara in corso, non solo da titolare".