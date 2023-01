Bianchi entra nello staff del PAOK: il preparatore dei portieri ha lavorato con Milan e Sassuolo

Fonte: tuttomercatoweb.com

Nuovo colpo per lo staff del PAOK Salonicco. Secondo quanto raccolto da TuttomercatoWeb.com, è tutto fatto per l’ingaggio del preparatore dei portieri Giorgio Bianchi. In passato il 47enne di Chiari ha lavorato al Brescia, al Milan con Gattuso ed infine al Sassuolo e allo Shakhtar Donetsk con De Zerbi. In Grecia ritroverà il direttore sportivo José Boto, sua vecchia conoscenza durante l’esperienza in Ucraina.