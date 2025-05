Futuro Calabria: Galatasaray interessato, ma il Bologna vuole il rinnovo

Una Supercoppa Italiana vinta a gennaio da capitano del Milan. Poi una Coppa Italia quattro mesi e mezzo più tardi conquistata con la casacca del Bologna battendo in finale proprio i rossoneri. La stagione di Davide Calabria è stata decisamente atipica. Due trofei, ma anche tante discussioni per il suo ruolo vista anche la precarietà del contratto.

Legato al Milan da un accordo in scadenza a giugno, il terzino destro classe '96 negli ultimi mesi non ha mai ricevuto segnali circa il rinnovo. Anzi. In estate a Milanello è sbarcato Emerson Royal, a gennaio è stato aggiunto Kyle Walker. Segnali di scarsa fiducia che l'hanno portato il 3 febbraio ad accettare la corte del Bologna: prestito fino a fine stagione, fino alla scadenza del contratto col Milan.

In Emilia però la musica è cambiata. Calabria non è stato solo protagonista della finale entrando al 76esimo, ma in generale ha collezionato undici presenze. Il Bologna è molto soddisfatto del suo rendimento e per questo motivo ha chiesto un appuntamento per rinnovare a stretto giro di posta il suo contratto. L'esito non è scontato, fin da gennaio sulle sue tracce c'è il Galatasaray e anche altri club stanno monitorando la sua situazione. Però un accordo è possibile e a breve le parti ne discuteranno.

Sul Bologna costruito in questa stagione, così dopo la vittoria della Coppa Italia s'è espresso il direttore dell'area tecnica rossoblù Giovanni Sartori: "Abbiamo avuto difficoltà all'inizio perché gli schemi e i principi di Italiano erano diversi da quelli di Thiago Motta, per cui la squadra ci ha messo un po’ di più a metabolizzarli ma poi siamo partiti e abbiamo fatto un ottimo campionato. La felicità è quella di aver regalato una Coppa alla città di Bologna e ai tifosi, è la nostra più grande soddisfazione".