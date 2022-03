Boateng si sposa per la terza volta: il matrimonio si terrà anche nel Metaverso

Fonte: tuttomercatoweb.com

Nuovo matrimonio in vista per Kevin-Prince Boateng. Il centrocampista ex Milan, oggi all'Hertha Berlino, convolerà a nozze pr la terza volta, con l'influencer Valentina Fradegrada. A rivelarlo è la stessa coppia, che ha pubblicato su Instagram il video della proposta. La seconda, perché la prima sarebbe arrivata già il 6 dicembre, ad appena tre mesi dal momento in cui i due si sono conosciuti. A rivelare ulteriori dettagli è la stessa Fradegrada alla rivista Vanity Fair: la cerimonia si terrà anche nel Metaverso, e i due indosseranno una collana a testa, ciascuna delle quali ospiterà una goccia del sangue del partner.