Boban: "Corsa scudetto? Il Milan ha grandisismo carattere, nello scontro diretto ha giocato meglio del Napoli"

In merito alla corsa scudetto, l'ex rossoneor Zvonimir Boban ha dichiarato a "Radio Anch'io lo Sport" su RaiRadio1: "Questo Napoli sembra veramente maturo, vivono un'atmosfera straordinaria e si vede che è una squadra più convinta nei propri mezzi. Gioca un calcio straordinario, giocano in modo molto equilibrato. Per quello che riguarda il gioco loro sembrano pronti per arrivare in fondo. Il Milan ha grandisismo carattere anche se non gioca bene come il Napoli. Nello scontro diretto però hanno giocato meglio i rossoneri. Io dico che anche l'Inter potrebbe rientrare e se Lukaku torna come quello di due anni fa, può succedere di tutto".