Boban: "Cosa penso di Cardinale? Non mi interessa minimamente"

Intervenuto sul canale YouTube "Milan Hello" di Andrea Longoni, Zvonimir Boban, ex giocatore e dirigente rossonero, ha rilasciato queste dichiarazioni:

Qualche mese dopo quella famosa intervista a Sky hai capito il ruolo di Ibrahimovic?

“A me dispiace. Io l’ho detto per il bene di Ibrahimovic a cui voglio tanto bene. Gli sono affezionato e lo sarò sempre soprattutto per quel momento in cui è tornato e quello che ha dato al Milan in quell’anno e mezzo. Non mi sposterò da questo, è un mio fratello calcistico se vuoi. Per tutto quello che sta facendo ora non è da Ibrahimovic, non per quello che pensavamo fosse. Anche questa delegittimazione ultima… Con la sua proclamata forza, dignità e coraggio te ne vai subito. Subito. Dov’è sparito tutto quello che io pensavo avesse? Mi dispiace tanto, non fa bene a lui ma non fa bene a nessuno perché è un giocatore straordinario e comunque ha dato al Milan tanto. Possiamo vederla come una crescita, come un disorientamento nell’essere rimasto senza certe chiarezze che il calcio dà. Ci sta, ma spero che arrivi alle conclusioni giuste e si distacchi e cresca veramente come Dio comanda”.

Lui alla fine fa anche l’influencer su Instagram, no?

“Lui non è dirigente del Milan, è di RedBird. Non è nell’organigramma. Scherzo (sorride, ndr). Non si protegge lui per quello che è stato, questo mi addolora. Però bisogna pensare, bisogna studiare, bisogna leggere, bisogna pensare agli altri e a lavorare su se stessi”.

Cosa ne pensi di Cardinale?

“Non mi interessa minimamente”.